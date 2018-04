Romain Verneuil est un jeune producteur d’huîtres à Veules-les-Roses, commune labellisée « Les plus beaux villages de France ». Grâce à son savoir-faire et à l’environnement marin exceptionnel, il a réussi à implanter ses huîtres sur des parcs difficilement exploitables et à développer un produit de haute qualité. Une qualité récompensée à plusieurs reprises par une médaille d’or au Salon International de l’Agriculture à Paris.

LCN 620