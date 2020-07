Du 4 juillet au 30 août, Lire à la plage passe au 2.0 et ouvre un chapitre numérique. Sur smartphone, tablette ou ordinateur, profitez gratuitement tout l’été d’une sélection de romans, albums jeunesse, podcasts et plus encore ! Le Département de la Seine-Maritime vous donne rendez-vous sur lirealaplage.net ! Et vous souhaite de belles lectures !