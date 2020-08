En 2020, la coloriste Pérégreen révèle de manière inédite les couleurs cachées du potager du jardin monacal de l’abbaye Saint-Georges de Boscherville et celles du jardin du musée Victor Hugo. Grâce à des « coffrets teinturiers » directement implantés au pied des plantes colorantes explorées, les visiteurs découvriront in situ le résultat de teintures obtenues sur fibres de coton, de lin et de laine. A l’abbaye Saint-Georges de Boscherville, ce sont les couleurs de neuf plantes nourricières emblématiques de cette abbaye normande qui ont été révélées : un nuancier géant suspendu au dessus de l’autel de la chapelle des Chambellans reprend l’ensemble des teintes obtenues et donnent à voir l’âme colorée de ce potager remarquable.