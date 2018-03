Pour 2 personnes :

1/2 rouleau de pâte feuilletée

1 cœur de Neufchâtel

En accompagnement :

pommes de terre

charcuterie

salade au choix

baguette de pain

Préchauffer le four à 200 °c.

Poser le fromage sur la pâte feuilleté et la découper en laissant une marge de la taille de l’épaisseur du fromage.

Remonter la pâte sur l’épaisseur du fromage pour former une coque qui maintiendra bien le fromage.

Enfourner 15 à 20 minutes en surveillant la cuisson

Pendant ce temps, cuire les pommes de terre en robe de champ et préparer la salade.

Servir très chaud, retirer une partie de la croute pour voir apparaître le cœur coulant

Comme dans une fondue, tremper des morceaux de pommes de terre, de pain ou de la charcuterie