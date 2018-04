Le Festival du film canadien se déroule du 22 au 25 mars à Dieppe. Une programmation de films très éclectiques et de nombreuses personnalités du cinéma et de la télévision seront à retrouver au cinéma Rex, à la scène nationale de Dieppe, et aussi au village canadien. Le festival du film canadien de Dieppe est ouvert à tous.

