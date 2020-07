Une exposition de photos orne les murs de l’Abbaye de Jumièges du 15 juillet au 29 novembre dans le cadre du festival Normandie Impressionniste : Les flots écoulés ne reviennent pas à la source. Celle-ci présente, à travers le travail de quinze artistes issus de la jeune scène artistique chinoise et internationale, une réflexion sur le rapport de l’homme à la nature, et celui de la photographie au temps. Elle s’articule autour de trois axes : le paysage et sa contemplation / la rivière, témoin des accélérations de l’histoire / récits-fleuves.