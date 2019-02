Les nouveaux bâtiments du collège Jean Charcot à Oissel ont été inaugurés jeudi 24 janvier.

Dans le cadre du Plan Ambition Collèges, le Département de la Seine-Maritime a décidé de procéder à la reconstruction totale du collège Jean Charcot à Oissel sur le même site. En effet, la superficie du terrain a permis la réalisation d’un établissement neuf, tout en maintenant le collège actuel en fonctionnement durant les travaux. Ce projet de reconstruction du collège sur le même site, intègre la déconstruction de l’ancien établissement et comprend a construction d’une salle d’évolution sportive de 220m2 avec ses locaux annexes (vestiaires, dépôts) et un plateau sportif extérieur et de quatre logements de fonction.