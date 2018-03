Ingrédients pour 2 personnes :

– 100 g de farine

– 2 oeufs

– 160 cl de lait

– 2 cl de calvados

– 33 g de sucre

– 10 g de beurre

– 1 pincée de sel

Pour la garniture :

– 1 pomme Golden

– du calvados

– du sucre roux

– beurre

Préparation :

Dans un saladier, verser la farine, le sucre, le sel, les oeufs et mélanger le tout.

Ajouter le lait, le beurre fondu, le calvados et laisser reposer 1 heure.

Éplucher la pomme et la couper en lamelles.

Faire sauter les lamelles de pomme dans une poêle avec un peu de beurre jusqu’à ce qu’elles ramollissent.

Faire cuire une crêpe et la garnir avec la pomme, saupoudrer de sucre roux, arroser de calvados et faire flamber.

Rouler et déguster bien chaud.