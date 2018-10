Pour la troisième fois et après le franc succès de la deuxième édition, le Département de la Seine-Maritime a sollicité la Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour réunir quelques-unes des plus emblématiques entreprises d’artisanat d’art. Ils vous invitent à venir découvrir gratuitement, ces “pépites d’excellence” du vendredi 28 au dimanche 30 septembre de 10h à 18h.