C’est dans le quartier Carnot du bois de Vincennes, que se trouvent l’atelier maréchalerie. Un véritable savoir-faire artisanal.

la Garde républicaine perpétue des métiers anciens nécessaires à l’entretien des équipements des cavaliers et fantassins. Ses maîtres artisans se transmettent de génération en génération des gestes et des techniques où souci du détail et recherche de la perfection ne peuvent résulter que de la passion.