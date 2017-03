Ingrédients (pour 1 personne(s))

• 1 pomme

• 1 concombre de pays

• 1 poignée de cresson

• 3 brins de menthe

• 30 cl d’ eau

• 1 pincée de sel

• 1 cuillère à café de vinaigre

Préparation

• Laver la pomme et la couper en morceaux en enlevant le trognon

• Laver le concombre et le couper en morceaux

• Laver le cresson et la menthe en gardant les tiges

• Tout mettre dans un blender ou mixer

• Allonger avec de l’eau

• Ajouter du sel et/ou du poivre et/ou du vinaigre selon vos goûts

Bonne dégustation !