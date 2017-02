Temps de préparation : 5 minutes

Temps de cuisson : 50 minutes

Ingrédients (pour 4 personnes) :

– 800 g d’échine de porlin désossée et coupée en cubes

– 30 g de Maïzena

– 30 g de beurre

– 1 bouteille de cidre brut (75 cl)

– 1 brique de crème fraîche (20 cl)

– 100 g de lardons

– 1 cuillère à soupe d’herbes de Provence séchées

– sel et poivre

Préparation de la recette :

– Dans une cocotte, faire revenir la viande et les lardons dans le beurre.

– Ajouter 50 cl de cidre et laisser cuir.

– Délayer la Maïzena dans un peu de cidre (20 cl), mouiller la viande avec ce mélange.

– Ajouter les herbes, saler légèrement et poivrer.

– Faire cuire 40 mn à feu doux

– Au moment de servir, ajouter la crème fraîche.

Bon appétit!