Ingrédients:

– 2 belles pommes (boskoop, reine des reinettes, reinette du Canada…)

– 2 quenelles de glace au caramel au beurre salé

– une noisette de beurre

– 2 tranches de pain d’épice

Préparation:

– Peler et couper les pommes en gros dés.

– Faire fondre le beurre dans une poêle et faire dorer les pommes de tous côtés. Poursuivre la cuisson à feu doux une bonne dizaine de minutes.

– Préparer 2 quenelles de glace. Les réserver au congélateur.

– Faire griller les tranches de pain d’épice au grille-pain. Les couper en 4 mouillettes.

– Dans les verres à tapas, déposer un lit de pommes. Ajouter une quenelle de glace et 2 mouillettes de pain d’épice. Servir sans attendre.