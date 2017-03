Ingrédients pour 3 personnes :

– Le jus d’1 citron

– 2 c à s de lait entier

– 3 boules de glace à la vanille

– 1 gousse de vanille

200g de sucre en poudre

– pépites de chocolat

– caramel de pommes

– 1 l d’eau

– 3 poires

Préparation

Faire chauffer l’eau, le sucre en poudre, la gousse de vanille fendue et grattée, le jus de citron et laisser 10 min à petits bouillons. Eplucher les poires en conservant la queue et les plonger dans le sirop bouillant. Laisser cuire 30 min environ jusqu’à ce que les fruits soient bien cuits et les laisser refroidir dans le sirop.

Au moment de servir, délayer 3 à 4 cuillères à soupes de caramel de pommes dans le lait. Dans chaque coupe, déposer une poire et une boule de glace à la vanille. Napper de caramel, déposer quelques pépites de chocolat et déguster sans attendre.