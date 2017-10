Ce vendredi 22 septembre, Pascal Martin, président du Département de la Seine-Maritime, Charlotte Masset, vice-présidente en charge de la culture et du patrimoine et Christine Allard, directrice de la communication du groupe SANEF/SAPN ont signé une convention de mécénat à l’abbaye de Jumièges. Grâce à cette convention, le groupe SANEF apporte un soutien financier et déploie un dispositif de communication pour la promotion de la culture dans le Département. Objectif principal : faire rayonner la Seine-Maritime, ses grands sites et monuments. »

