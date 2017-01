L’une des missions du Département est d’oeuvrer pour l’insertion des personnes bénéficiaires du RSA. Quand son accompagnement a commencé, Bruno n’avait pas travaillé depuis 2012 et pas le permis. Via le Pole Mobilité, il a pu louer un scooter pour les premiers jours de son travail intérimaire à Renault. En parallèle, un financement pour le code et le permis a été obtenu.

