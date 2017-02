Plan au logement : Le mercredi 25 janvier 2017 à l’Hôtel du Département à Rouen, le nouveau Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHDP) 2017-2022 a été signé par Nicole Klein, Préfète de la Région Normandie, Préfète de la Seine-Maritime et Pascal Martin, Président du Département de la Seine-Maritime.

Ce 5ème Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées est un outil essentiel du droit au logement en faveur des personnes les plus démunies.

