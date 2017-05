La Normandie est aujourd’hui réunifiée au sein d’une même région. Entre autres collaborations engagées, les cinq départements qui la composent ont souhaité associer les ressources de leurs archives pour marquer l’événement et proposer à tous les Normands un retour sur leurs racines et un regard sur leur identité. Héritiers pour une large part de la mémoire écrite de l’ancienne Normandie, les Archives départementales disposent en effet d’un patrimoine unique, qui ne cesse au fil des années de s’enrichir et qu’il importe de mieux faire connaître. Un cycle engagé en 2016 d’expositions, colloques ou conférences, une importante publication, une offre en ligne, autant d’occasions pour les Normands comme pour les visiteurs extérieurs de redécouvrir ces « 1000 ans de Normandie ».

LCN 599