Lundi 9 octobre 2017, Pascal Martin, Président du Département de la Seine-Maritime et Christophe Doré, Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Seine-Maritime ont remis les Trophées de l’Artisanat en présence de Jean-François Bures, vice-président du Département de la Seine-Maritime, en charge du développement économique et du tourisme. Ce concours est destiné à promouvoir des entreprises remarquables de l’artisanat de la Seine-Maritime. Rencontre avec 4 des 6 lauréats de cette 5ème édition.

