Dans le cadre de sa politique en faveur de la préservation du patrimoine naturel, le Département gère le site « Bois de Bernouville / Basse Vallée de la Scie », propriété du Conservatoire du littoral, situé sur la commune d’Hautot-sur-Mer. Chaque année, la route Départementale 153, entre Petit Appeville et la Plage de Pourville-sur-Mer est une zone de migration pour de nombreux amphibiens que sont les grenouilles, les crapauds, les tritons et les salamandres. En 2016, afin de limiter la mortalité des amphibiens lors de la traversée de la route départementale, le Département, en collaboration, avec la commune, a fermé la RD153 la nuit et un dispositif de ramassage a été mis en place. En 2017, le Département lance une nouvelle opération de sauvegarde.

LCN 594