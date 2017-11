Portée par l’association Actif insertion, l’atelier installé sous la criée dispose de 12 postes pour des salariés en parcours d’insertion.

Les produits collectés auprès des organisations de producteurs de pêche sur Cherbourg, Dieppe, Port en Bessin, Granville ou Fécamp seront transformés et distribués aux réseaux d’aide alimentaire sur la région normande.

Objectifs :

– Récupérer entre 30 et 40 tonnes de produits de la mer

– Former et accompagner vers l’emploi entre 20 et 30 personnes

– Distribuer du poisson de qualité aux plus démunis