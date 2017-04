L’édition 2017 du festival Terres de Paroles met à l’honneur la littérature et le spectacle vivant au coeur des campagnes et des villes de la Seine-Maritime. Durant cinq semaines, du 23 mars au 30 avril, plus d’une centaine de rendez-vous irriguent 28 communes avec des lectures, des spectacles, des performances, des rencontres au coeur de la création contemporaine.

