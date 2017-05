Feedback est un programme d’accompagnement culturel et social porté par le Centre d’Expressions Musicales au Havre dans le cadre du programme opérationnel national « emploi et inclusion » en cofinancement avec le Fonds Social Européen et le Département. Il permettra sur six sessions à 72 personnes de bénéficier d’un encadrement aux multiples vertus.

LCN 601