Au Musée des Traditions et Arts Normands, au Château de Martainville, l’exposition « Maisons Normandes » se tient du 2 avril 2016 au 27 février 2017.

Elle présente la diversité de l’habitat en Normandie entre la fin du Moyen Âge et le XIXème siècle. Au travers de maquettes et d’illustrations, l’exposition revient sur les matériaux utilisés et l’architecture marquant la Normandie.

