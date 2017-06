L’association Lire à Voix Haute Normandie a pour but de promouvoir, développer, gérer tout moyen propre à permettre l’accès à la culture aux enfants, dès la petite enfance, et aux adultes sans exclusive, en privilégiant le livre et le récit. Cette année, l’association a formé deux services civiques à la lecture à voix haute.

