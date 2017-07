Du 1er au 7 octobre, l’exposition « Cinquième corps, photographies de Noémie Goudal » est à découvrir au logis abbatial de Jumièges. Les photographies de Noémie Goudal explorent des géographies réelles et fictionnelles en créant des espaces éphémères qui questionnent l’image, sa représentation et ses possibles. Son œuvre se nourrit de la relation complexe entre l’homme et la nature, entre l’artificiel et l’organique.

LCN 607