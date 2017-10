Cette année se déroule la 4ème édition du Festival du film canadien de Dieppe. Une programmation de films très éclectiques et de nombreuses personnalités du cinéma et de la télévision seront à retrouver au cinéma Rex, à la scène nationale de Dieppe, et aussi au village canadien : spot d’animations et de rencontres du festival, sur le quai Henri-IV. Films, animations, concerts : le festival du film canadien de Dieppe est ouvert à tous, comme nous l’explique Nicolas Bellenchombre, directeur délégué du Festival.

