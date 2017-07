« Depuis son inauguration en 1977 par Raymond Barre, alors Premier ministre, le pont de Brotonne a changé la vie de nombreux riverains de la Seine.

Quarante ans plus tard, en présence de Pascal Martin, d’élus et d’ «anciens» du pont, le Département de la Seine-Maritime, financeur et propriétaire du pont, a choisi “Fête en Seine” pour mettre son pont à l’honneur et de rappeler l’importance de l’ouvrage sur le plan économique.

À cette occasion, les natifs de l’année 1977 ont pu participer à un tirage au sort. L’heureux gagnant s’est vu remettre un week-end gastronomique au Manoir de Rétival à Caudebec-en-Caux. »

